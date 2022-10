Am Montag sei die Freigabe für die schweizweite Migration, den "Mass Rollout", erteilt worden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) am Dienstag mit. Die Lieferfirma Atos habe die noch verbliebenen Mängel behoben und Pendenzen erledigt. Bisher fehlende Funktionalitäten habe Atos am System ergänzt.