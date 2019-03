Premierministerin Theresa May hat diese Woche eine mögliche Verlängerung der EU-Mitgliedschaft auf den Weg gebracht, um die verfahrene Situation zu lösen und einen ungeordneten Ausstieg abzuwenden. Ob es sich dabei um Wochen oder Monate handeln soll, liess sie offen. Doch eines wird zunehmend klarer: Immer mehr EU-Politiker verlieren die Geduld. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker räumte diese Woche "eine gewisse Brexit-Müdigkeit" ein. Noch deutlicher wird der Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments, Guy Verhofstadt: "Die EU ist bereits zu lange eine Geisel des Brexits." Es sei höchste Zeit, diese Kraft in positivere Projekte zu investieren.

Mays 180-Grad-Wende kam am Dienstag. Sie will das Unterhaus nun Mitte März über eine "kurze und begrenzte" Verschiebung des Brexits abstimmen lassen. Gründe für ihren Meinungsumschwung sind eine Rebellion im Kabinett und die Uneinigkeit im britischen Parlament. Westminster ist heillos zerstritten über die Art des Ausstiegs. Grossbritannien soll am 29. März nach gut 45 Jahren aus der EU ausscheiden. Bis Ende 2020 gibt es eine Übergangsphase, in der noch EU-Recht gelten soll. Die Zeit, die notfalls um zwei Jahre verlängert werden kann, gilt aber nur, wenn London vor dem Austritt den Scheidungsvertrag mit Brüssel unterzeichnet. Den Vertrag lehnte das Unterhaus im Januar krachend ab.

Barnier und Briten verhandeln über Ergänzungen

Derweil signalisieren Diplomaten in Brüssel wachsenden Unmut. "Je mehr Zeit vergeht, desto kleiner wird die Geduld und die Hilfsbereitschaft", sagt einer von ihnen. Wenig Willen zum Entgegenkommen zeigt auch Frankreich. Präsident Emmanuel Macron erklärte am Mittwoch, dass Grossbritannien genau erklären müsse, wofür ein Aufschub benötigt werde. Eine einfache Verlängerung ohne Fortschritt in der Sache bringe niemandem etwas. Gleichzeitig verhandelt das Team von EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier in Brüssel mit den Briten über Ergänzungen zum Austrittsabkommen. Streitpunkt ist vor allem die Frage von Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit. Ohne das Ja des Unterhauses gilt der Vertrag nicht.

Hoffnung in Brüssel ist nun, dass May dank der Ergänzungen den Ausstiegsvertrag durch das Abgeordnetenhaus bekommt. Eine erneute Abstimmung ist für den 12. März geplant. Sollten die Abgeordneten die Vereinbarung erneut ablehnen, sollen sie am 13. März darüber abstimmen, ob ein Ausstieg ohne Vertrag verhindert werden soll. Wird dieser Antrag angenommen, will May sich vom Unterhaus schliesslich am 14. März absegnen lassen, die Frist für den Brexit zu verschieben. Auf dem EU-Gipfel am 21. und 22. März könnten die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 Mitglieder ihr Okay geben. Aber sicher ist das noch lange nicht.

«Zeit, Basta zu sagen»

May strebt nach eigenen Worten derzeit allenfalls eine Verschiebung bis Ende Juni an. EU-Chefunterhändler Barnier kann sich das grundsätzlich vorstellen, mahnt aber: "Die Frage ist immer, wofür und wozu." Sollte das britische Parlament am 12. März dem vorliegenden Austrittsvertrag doch zustimmen, wäre eine Verschiebung über den 29. März denkbar, um den Briten Zeit zu geben, die Gesetze für die Umsetzung des Austrittsvertrags zu verabschieden, erläuterte der Franzose unlängst. Sollte dies nicht der Fall sein, müsse man sich fragen, wozu die Verlängerung dienen solle. "Das Problem soll nicht hinausgeschoben werden, das Problem soll gelöst werden."

Problematisch ist zudem die Europawahl Ende Mai. Bei einer Verzögerung um mehrere Monate müsste Grossbritannien bei der Wahl antreten, damit das neue Abgeordnetenhaus am 2. Juli rechtmässig zusammentreten kann. Für Mays Regierung ist das aber undenkbar. Grösste Furcht in Brüssel ist, dass sich die Lage nach einem Aufschub nicht ändert, die Positionen festgefahren bleiben. Dann könnte May im Sommer um die nächste Verlängerung bitten. Und danach um noch eine. Letztlich sei das Königreich in den vergangenen Jahren nicht wirklich an Fortschritten im Brexit-Prozess interessiert gewesen, sagt ein EU-Vertreter exemplarisch. "Es ist Zeit, Basta zu sagen - auf Nimmerwiedersehen."

(Reuters)