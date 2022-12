(Ausführliche Fassung) - Behindern die EU-Sanktionen gegen Russland die Nahrungsmittelversorgung von Entwicklungs- und Schwellenländern? Heftiger Streit über diese Frage hat am Donnerstag den EU-Gipfel in Brüssel überschattet. Konkret forderte Deutschland gemeinsam mit Ländern wie Frankreich und den Niederlanden, im Zuge des geplanten neunten Sanktionspakets gegen Russland Anpassungen an bestehenden Regeln für die Strafmassnahmen vorzunehmen. Diese sollen ausschliessen, dass Agrarprodukte und Düngemittel wegen der Strafmassnahmen nicht gehandelt werden.

15.12.2022 14:25