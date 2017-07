Moscovici begrüsst Griechenlands geplante Rückkehr an Finanzmarkt

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat es begrüsst, dass Griechenland eine Rückkehr an die Finanzmärkte wagt. Die Lage in dem Land habe sich "spektakulär" verbessert, sagte Moscovici am Dienstag bei einem Treffen mit dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos, das im Fernsehen (ERT) übertragen wurde. Athen müsse aber weiterhin die Reformen fortsetzen. "Wir sind noch nicht am Ende der Bemühungen", sagte Moscovici.