Moscovici: Bulgarien wird mit Sicherheit nächstes Euro-Land

(neu: Zeitplan, Details nach EU-Finanzminister-Pk ergänzt) - Bulgarien wird nach Ansicht von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici als nächstes Land der Eurozone beitreten. "Bulgarien wird das nächste Eurozonen-Mitglied, daran gibt es keinen Zweifel", sagte Moscovici am Freitag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Sofia. "Aber wir müssen nichts überstürzen." Der Beitritt müsse methodisch und sorgfältig vorbereitet werden, die Kriterien müssten eingehalten werden. "Dem Euro beizutreten, muss eine Bereicherung sein, kein Schock." Aus Sicht Bulgariens und der Brüsseler Behörde könnte das Land in gut zwei Jahren der Gemeinschaftswährung beitreten.