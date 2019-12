Moskau verurteilt US-Gesetz gegen Nord Stream 2

(Neu: Aussagen von Regierungschef Medwedew im 3. Absatz) - Russland hat nach dem Stopp der Bauarbeiten für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 die US-Sanktionen gegen das Projekt als Verstoss gegen internationales Recht verurteilt. Die "absolut inakzeptablen, groben Handlungen der USA" blieben nicht ohne Reaktion, sagte Aussenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge am Montag in Moskau. Die Bundesregierung will die Auswirkungen des US-Gesetzes noch prüfen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin: "Wir gucken uns das genau an und werden dann über alles Weitere entscheiden."