Moskauer Bankführung lässt Kreditakten im Milliardenwert verschwinden

Die Kredite, zu denen die Unterlagen fehlen, seien an Firmenkunden gegangen, sagte Notenbank-Vize Wassili Posdyschew am Freitag in Moskau. Auch auf andere Weise hätten die Manager der angeschlagenen Bank versucht, vor der Zwangsverwaltung Geld abzuziehen. Deswegen sei Anzeige erstattet worden, sagte Posdyschew der Agentur Interfax.

An der Promswjasbank (PSB), die den russischen Mittelstand finanziert, ist die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) mit gut 11,7 Prozent beteiligt.

Nach der Bank Otkritie und der Binbank ist die PSB die dritte grosse Privatbank, die binnen weniger Monate vom Staat übernommen und gestützt wird. Bei der PSB schätzt die Zentralbank das nötige Zusatzkapital auf 100 bis 200 Milliarden Rubel.

Die russische Notenbank unter Führung von Elvira Nabiullina versucht, die Branche zu stabilisieren, indem sie vielen kleinen Geldinstituten mit unsicheren Aussichten die Lizenz entzieht. Kritisiert wird aber, dass auch unter den grossen Banken nur noch wenige unabhängige Privatunternehmen sind. Die meisten Grossbanken sind staatlich./fko/DP/stw

(AWP)