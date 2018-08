Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re wird sich den US-Sanktionen gegen den Iran bei entsprechendem Druck voraussichtlich beugen. "Wir würden angesichts unseres Engagements unserer ungleich höheren Interessen im US-Markt auf unser Iran-Geschäft verzichten", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Mittwoch bei der Vorlage der Zwischenbilanz in München. So erziele die Munich Re im Iran nur einen zweistelligen Millionen-Betrag an Prämien - in den USA hingegen 6,4 Milliarden Euro. Allerdings sei es schade um das wachsende Geschäft in dem Golfstaat.