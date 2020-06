Nach Abrüstungsgespräch neues Treffen geplant - USA kritisieren China

(Ausführliche Fassung) - Unter erheblichem Zeitdruck wollen die USA und Russland ihre Gespräche über die Rettung des letzten grossen Abrüstungsabkommens fortsetzen. Nach einem rund zehnstündigen Treffen in Wien wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, die technische Fragen vor neuen Beratungen wohl Ende Juli oder Anfang August klären sollen. "Das ist ein wesentlicher Schritt nach vorn, wir werden da an konkreten Themen arbeiten", sagte Russlands Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax. Es bleibe aber immer weniger Zeit.