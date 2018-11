Nach dem Entscheid würden Firmen mit Verlagerungen weg vom Kanton Bern drohen, schreibt die "Berner Zeitung" (Online) am Dienstag. Als weiteres Unternehmen, dass Verlagerungen plane, wird die Medizinaltechnikfirma Ypsomed genannt.

"Wir werden Massnahmen prüfen, wie wir die übermässige Steuerlast im Kanton Bern in den nächsten Jahren reduzieren können", wird Galenica-Sprecherin Christina Hertig in dem Artikel zitiert. "Dazu gehört auch die regionale Ausrichtung sowie die Investitionstätigkeit im Kanton Bern", sagt sie weiter. Was dies für die Arbeitsplätze und den Steuersitz konkret bedeuten würde, stehe aber noch nicht fest.

Laut einem Tweet von Ypsomed-Chef Simon Michel vom Sonntag bereitet das Unternehmen "die Verschiebung der ersten 50 bis 100 Stellen von Burgdorf nach Solothurn" vor.

Nun bleibt #Bern nach Zürich absolutes Schlusslicht in der Standortattraktivität für Unternehmen. #Ypsomed prüft jetzt die Verschiebung der ersten 50-100 Stellen von #Bern nach #Solothurn. Irgendeinmal wird auch die #SP die Konsequenzen ihrer desaströsen Politik verstehen. — Simon Michel (@simonmichel) November 25, 2018

Unternehmenssprecher Thomas Kutt bestätigt gegenüber der Zeitung, dass die Firmenleitung die Teilverlagerung "sehr ernsthaft prüft". Bis im nächsten Frühling solle der definitive Entscheid feststehen. Klar sei bereits, dass Ypsomed für den weiteren Personalaufbau auf Solothurn fokussiert. "Wir haben dort noch Platz", sagt Kutt weiter.

(AWP)