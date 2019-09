Nach Angriffen in Saudi-Arabien: Trump will Verbündeten helfen

Nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hat US-Präsident Donald Trump den Verbündeten in der Region erneut die Unterstützung der USA zugesagt. Amerika sei inzwischen ein so grosser Energieproduzent, dass Öl und Gas aus dem Nahen Osten nicht mehr gebraucht würden, schrieb Trump am Montag auf Twitter. "Aber wir werden unseren Verbündeten helfen", schrieb er - ohne dabei Saudi-Arabien direkt beim Namen zu nennen.