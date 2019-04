Nach Aufschub des Brexits: Europawahlkampf in Grossbritannien beginnt

(Ausführliche Fassung) - Nach der zweiten Verlängerung der Brexit-Frist beginnt in Grossbritannien der Wahlkampf für die Europawahl in rund sechs Wochen. Am Freitag sagte der europakritische EU-Abgeordnete Nigel Farage den etablierten Parteien den Kampf an. Ziel seiner neuen Brexit-Partei sei eine "Revolution" der britischen Politik, sagte der frühere Chef der Unabhängigkeitspartei Ukip im englischen Coventry. Das Parlament in London habe die Verbindung zum Land komplett verloren. Er glaube, dass die Brexit-Partei die Europawahl gewinnen könne.