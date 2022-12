Einen Tag nach Aufhebung der Benzinpreisdeckelung in Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orban die Übergewinnsteuer für den ungarischen Mineralölkonzern MOL kräftig erhöht. Das Unternehmen, das Erdöl importiert und den Grossteil der in Ungarn vermarkteten Treibstoffe herstellt, muss nun 95 Prozent seiner Gewinne an den Staat abführen. Dies bestimmt eine Verordnung Orbans, die in der Nacht zu Donnerstag im Ungarischen Amtsblatt erschien.

08.12.2022 08:49