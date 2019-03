Konkret wurde Ende 2018 netto 185 Milliarden Kronen (19 Milliarden Euro) in Aktien investiert.

Der Fonds verbuchte den ersten Verlust seit 2011 und verzeichnete 2018 einen Rückgang von 6,1 Prozent oder 485 Milliarden Kronen (knapp 50 Milliarden Euro). Die Aktienpositionen verzeichneten einen Rückgang von 9,5 Prozent, Anleihen stiegen um 0,6 Prozent und Immobilien zogen um 7,5 Prozent an. Der Fonds erwarb im vierten Quartal Aktien im Nettovolumen von 185 Milliarden Kronen Der Fonds hielt 66,3 Prozent in Aktien, 30,7 Prozent in Anleihen und 3 Prozent in Immobilien

"2018 war ein Jahr, das einerseits von den Wachstumserwartungen und andererseits von der Besorgnis über die Auswirkungen der zunehmenden Handelsbarrieren geprägt war", schrieb Yngve Slyngstad , Chief Executive Officer des Staatsfonds. "Die Besorgnis bezüglich des Wirtschaftswachstums nahm im vierten Quartal zu, was zu einem weiteren Rückgang der Aktienkurse, auch in den USA, führte."

Der in Oslo ansässige Fonds, der im Durchschnitt 1,4 Prozent der globalen Aktien hält, ist bei einem Kursrückgang den Märkten weitgehend ausgeliefert, obwohl er einen gewissen Spielraum hat, von den Indizes abzuweichen, denen er folgt. Die Aktienkurse brachen Ende letzten Jahres ein und trieben die globalen Indizes nach unten, konnten sich aber in diesem Jahr erholen.

In der Vergangenheit war der Fonds bestrebt, Aktien während eines Ausverkaufs aufzustocken. Er ist nun auch dabei, den Aktienanteil im Portfolio auf 70 Prozent zu erhöhen, um die Rendite zu verbessern, nachdem er jahrelang mit ultraniedrigen Zinsen zu kämpfen hatte.

"Dies war unsere erste Nettoinvestition in Aktien, seit der Plan zur Erhöhung der Allokation von Aktien im strategischen Referenzindex erstellt wurde", sagte Slyngstad.

Die grössten Aktien-Investments des Fonds 2018 waren in Microsoft, Apple und Alphabet. Die grössten Positionen bei Festverzinslichen waren in US-amerikanischen, japanischen und deutschen Staatsanleihen.

(Bloomberg)