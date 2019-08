Dass Donald Trump vergangene Woche China neue Zölle androhte und nun wegen der Yuan-Abwertung gegen Peking losschlägt, ist kein Zufall. Der Präsident war enttäuscht, dass die US-Notenbank, die Federal Reserve, den Leitzins vergangene Woche nicht mehr als um 0,25 Prozent auf 2,25 Prozent gesenkt hatte.

Trump wollte einen deutlichen Zinsschritt nach unten und verschaffte seinem Ärger darüber, dass es nicht so gekommen war, reichlich Luft. Nun aber, glaubt man der mächtigen Investmentbank Goldman Sachs, könnte der Präsident doch noch an sein Ziel kommen.

Er hat mit seiner China-Politik nun andernorts Druck aufgebaut. Und die neuen Verwerfungen im Handelskonflikt setzen die Fed unerwartet stark unter Druck. Inklusive der Zinssenkung von vergangener Woche kommt es laut der Goldman-Prognose 2019 deswegen insgesamt zu drei Senkungen.

Zinsschritte bis 1,75 Prozent

Goldman arbeitet mit einer 75-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass die Fed-Zinsen im September um 25 Basispunkte heruntergehen. Für Oktober stehen laut der Bank die Chancen Fünfzig zu Fünfzig, dass es noch einmal um 25 Prozent nach unten geht.

Der Offenmarktausschuss der Fed trifft sich am 17. und 18. September das nächste Mal für eine geldpolitische Sitzung. Ein weiteres Meeting ist auf den 29. und 30. Oktober angesetzt. Laut Goldman besteht also die Chance, dass in knapp drei Monaten die US-Leitzinsen bei 1,75 Prozent liegen. Die US-Bank erwartet mittlerweile nicht mehr, dass es vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 2020 zu einem Handelsvertrag zwischen den USA und China kommt.

Bisher ist spekuliert worden, dass Präsident Trump vor den Wahlen ein Abkommen vorlegen will, um dies im Wahlkampf als Erfolg ausschlachten zu können. Andererseits drängt Trump so stark auf Zinssenkungen, weil diese die Wirtschaft und den Aktienmarkt antreiben sollen. Trumps Chancen auf eine Wiederwahl 2020 hängen wesentlich von der Verfassung der US-Wirtschaft ab.

«No-Deal-Brexit» als zusätzlicher Faktor

Goldman bringt auch die jüngsten Brexit-Entwicklungen in die Argumentation für ein schnelleren Zinssenkungsfahrplan der Fed ins Spiel. Genau ein Tag nach der Fed-Oktober-Sitzung, am 31. Oktober, soll das Vereinigte Königreich aus der EU austreten.

Der neue Premierminister Boris Johnson hat seine Regierung in den vergangenen Tagen auf einen Brexit ohne Abkommen getrimmt und übt maximalen Druck auf die EU aus, die bisher festgehaltenen Austrittsmodalitäten zu verändern. In London ist in den vergangenen Tagen darüber spekuliert worden, dass das EU-freundliche britische Parlament aus zeitlichen Gründen inzwischen keinen Hebel mehr habe, einen "No-Deal"-Brexit zu verhindern.

Goldman Sachs geht indessen auch davon aus, dass die Fed im Dezember mit den Zinssenkungen aufhören wird. Dann werde die amerikanische Inflation etwa 2 Prozent erreichen und die Fed zu Stopp der Zinssenkungen veranlassen, schreiben die Goldman-Ökonomen.