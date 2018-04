Der eine Billion Dollar schwere norwegische Staatsfonds wies für das erste Quartal erstmals seit zwei Jahren wieder einen Verlust aus. Der Staatsfonds verlor 171 Milliarden Kronen (umgerechnet 21,1 Milliarden Franken) beziehungsweise 1,5 Prozent, sagte der Fonds, der einer der wichtigsten Investoren der Welt ist. Bei Aktien büsste der Fonds 2,2 Prozent ein und bei Anleihen 0,4 Prozent, während Immobilien einen Gewinn von 2,5 Prozent abwarfen.

"Die wichtigste Risikogrösse des Fonds ist, dass der strategische Aktienanteil auf 70 Prozent festgelegt wurde", sagte ngve Slyngstad, der das "Norges Bank Investment Management" leitet, in einer Erklärung. "Das bedeutet, dass Schwankungen im Wert des Fonds überwiegend von der Entwicklung der globalen Aktienmärkte bestimmt werden."

Der Fonds, der durchschnittlich 1,4 Prozent der weltweit börsennotierten Aktien besitzt, folgt eng den Indizes und hat in einem globalen Ausverkauf nur wenig Ausweichspielraum. Die Aktienmärkte waren zu Beginn des Jahres angesichts eines starken Anstiegs der Volatilität kräftig gefallen.

Am Ende des Quartals war der Fonds zu 66,2 Prozent in Aktien investiert, zu 31,2 Prozent in Anleihen und zu 2,7 Prozent in Immobilien. Die Rendite übertraf den Referenzindex um 0,1 Prozentpunkte. Im vergangenen Jahr erhielt er grünes Licht, den Aktien-Anteil in seinem Portfolio auf 70 Prozent zu erhöhen und den Rest in Anleihen zu investieren. Er kann auch maximal 7 Prozent seiner Anlagen in Immobilien halten.

(Bloomberg)