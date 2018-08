Die Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) könnte die Mehrheit an Autostrade per l'Italia übernehmen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Über diesen Schritt werde derzeit in der Regierung diskutiert. Dort ist man sich allerdings uneins: Ministerpräsident Giuseppe Conte hielte eine Teilverstaatlichung einem Vertrauten zufolge für "keine schlechte Idee", das Wirtschaftsministerium, dem die CDP direkt untersteht, erklärte dagegen, man wisse nichts von einem solchen Vorstoss.

Autostrade per l'Italia, die mehr als die Hälfte aller italienischen Gebührenstrassen betreibt, gehört derzeit zu 88 Prozent der börsennotierten Holding Atlantia, die von der Unternehmerfamilie Benetton beherrscht wird. Die Familienholding Edizione wollte sich nicht zu einer möglichen Verstaatlichung äussern. Die Finanzpolizei Guardia di Finanza beschlagnahmte am Mittwoch bei Atlantia und Autostrade Unterlagen. Zugleich trat der Verwaltungsrat von Atlantia zu einer Sitzung zusammen.

Auch Allianz Aktionär

Gut 12 Prozent der Anteile an Autostrade liegen bei internationalen Infrastrukturinvestoren, zu denen der deutsche Versicherungsriese Allianz zählt. Er war vor gut einem Jahr als Teil eines Konsortiums bei Autostrade eingestiegen und hatte dafür rund 600 Millionen Euro bezahlt. Insgesamt wurde der Autobahnbetreiber damals mit 15 Milliarden Euro bewertet. Die Atlantia-Aktie verliert am Mittwoch 2,2 Prozent auf 18,49 Euro. Seit dem Unglück hat sie mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren.

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke über ein Wohngebiet in Genua kamen in der vergangenen Woche 43 Menschen ums Leben. Die Brücke ist Teil der Autobahn A10 entlang der Riviera-Küste. Die populistische Regierung in Rom wirft Autostrade Sicherheitsmängel vor und will dem Unternehmen die Zuständigkeit für fast 3000 Autobahnkilometer entziehen.

(Reuters)