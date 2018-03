Seit dem Sieg Emmanuel Macrons bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Mai 2017 dominierte eine Frage die europapolitische Debatte: Würden Kanzlerin Angela Merkel und die nächste deutsche Regierung auf die Reformvorschläge Macrons eingehen oder nicht? Auch im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD wird vor allem die deutsch-französische Abstimmung beschworen.

Der Ausgang der italienischen Parlamentswahl am Sonntag dürfte die Debatte aber entscheidend ändern: "Spätestens seit gestern muss man sich grosse Sorgen um den Zustand der EU machen", sagte Gunther Krichbaum, Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestages am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Der CDU-Politiker spricht bereits von einer drohenden "Zeitenwende". Von der "Aufbruch"-Stimmung in der EU, die sowohl Macron als auch der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD beschwören, könnte bald nicht mehr viel übrig bleiben.

"Wenn der drittgrösste Staat der Eurozone auf absehbare Zeit nicht sprechfähig ist, wird dies die EU-Reformdebatte massiv beeinflussen", meint auch Jana Puglierin, Europa-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). "Die Hängepartie mit der SPD ist durch eine neue Hängepartie mit Italien abgelöst worden", sagt sie mit Blick auf die nun abgeschlossene, monatelange Regierungsbildung in Deutschland.

50 Prozent eurokritische Stimmen

Wie Krichbaum verweist sie darauf, dass bei der Wahl im südlichen Euro-Land mehr als 50 Prozent der Stimmen an europakritische bis europafeindliche Parteien gingen. "Traditionell wird Italien auch in der deutschen Debatte immer übersehen - dabei ist Italien der grösste Risikofaktor in der Euro-Zone", sagt sie und verweist sowohl auf den hohen Gesamtschuldenstand als auch eine bisher nicht wirklich abgeschlossene Bankenreform.

Bereits im Eurobarometer im Mai 2017 deutete sich an, dass die Stimmung in Italien kippt. Damals sagten 68 Prozent aller Befragten, dass sie sich als EU-Bürger fühlten. Aber in Italien waren dies erheblich weniger: Nur 54 Prozent sahen sich als EU-Bürger, 46 Prozent aber nicht. Für DGAP-Expertin Puglierin ist dies auch Folge der Euro-Krise und dem von der italienischen Politik genährten Eindruck, das Land leide unter einer von Deutschland und der EU erzwungenen Sparpolitik.

"Dazu kommt die Flüchtlingskrise, die in Italien wegen der ankommenden Menschen aus Libyen 2016 und 2017 eben nicht beendet war." Das Gefühl, von den EU-Partnern wegen der fehlenden Weiterverteilung im Stich gelassen zu werden, sitze tief.

«Zeichen stehen auf Sturm»

Zwar war ein schwieriges Wahlergebnis in Italien seit längerem absehbar, weil die Wirtschaft nicht auf die Füsse kommt und Anti-Migrations-Parteien wie die Lega Konjunktur haben. Dennoch werden Deutschland und Frankreich jetzt auf dem falschen Fuss erwischt, meint auch Krichbaum. Denn im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD mit Blick auf eine Antwort an Macron noch auf ein ambitioniertes Europa-Programm geeinigt. Um bei der Integration nach dem Brexit voranmarschieren zu können, bekennt sich die neue Bundesregierung sogar dazu, mehr Geld nach Brüssel zu überweisen.

Allerdings hatte man auch in der Bundesregierung schon vorher darauf verwiesen, dass die mediale Fixierung auf das deutsch-französische Paar zu kurz greife. Denn Macrons Ideen etwa eines Euro-Finanzministers oder eines sehr grossen neuen Euro-Budgets waren auch in Nord- und Osteuropa auf Widerstand gestossen. Das hatte der französische Präsident schon im vergangenen Jahr bei einem Sondertreffen in Tallinn zu spüren bekommen.

Und als der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte vergangene Woche in Berlin war, betonte er ebenso wie zuvor Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass er wenig von der deutsch-französischen Bereitschaft halte, mehr Geld nach Brüssel zu überweisen. Seine Regierung wolle das nicht.

Macron-Hype nähert sich dem Ende

Der Macron-Hype dürfte sich deshalb nach der Italien-Wahl dem Ende nähern, vermutet man auch in der Bundesregierung. Aber nun die vereinbarte Europa-Agenda noch vor der Regierungsbildung beiseite zu legen, findet CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer falsch - zumal noch niemand wisse, wer am Ende wirklich die Regierung in Rom stelle und ob die entstehende Koalition nicht doch europafreundlicher auftreten werde als die einzelnen Parteien dies bisher angekündigt haben.

"Dennoch stehen die Zeichen auf Sturm", meint Puglierin. Denn die Parteien hätten allesamt im Wahlkampf kaum realisierbare Schritte wie Steuersenkungen versprochen, die das Land sehr schnell auf Kollisionskurs mit der EU bringen könnten.

Zudem herrscht unter EU-Diplomaten Ernüchterung über den kommenden EU-Gipfel am 23. März. Eigentlich sollte dann der Startschuss für EU-Reformen gegeben werden. Nun wird zwar eine Bundeskanzlerin mit Prokura, aber keine handlungsfähige italienische Regierung am Tisch sitzen. Und die EU muss sich gleichzeitig mit dem Austritt Grossbritanniens, den Spannungen mit den osteuropäischen Partnern um die Einhaltung der Flüchtlingspolitik und Rechtsstaatsnormen und mit dem möglichen Schwenk Italiens von den Integrationsbefürwortern ins Lager der Integrationsgegner beschäftigen.

(Reuters)