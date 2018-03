Nach einer Wahl, welche die in den vergangenen Jahren regierenden Parteien abstrafte, steuert die drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone auf eine langwierige und komplizierte Regierungsbildung zu. Klar ist nur, dass der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung als mit weitem Abstand stärkster Kraft eine entscheidende Rolle zukommen wird. Es folgen Szenarien:

5-STERNE UND DIE RECHTSEXTREME LEGA

Das Horrorszenario der Märkte ist ein Bündnis aus europakritischer und populistischer 5-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega. Hochrechnungen zufolge könnten sie auf eine komfortable Mehrheit im Parlament zurückgreifen. Die 5-Sterne-Bewegung kommt danach auf 228 Sitze, die Lega kann mit 124 Mandaten rechnen. Auch programmatisch gibt es große Übereinstimmungen: Beide fahren eine harte Politik gegen Einwanderer, beide lehnen die Defizitregeln der EU ab und beide wollen mehr Geld für soziale Wohltaten ausgeben. Einig waren sich beide auch lange Zeit in der Forderung nach einem Austritt Italiens aus dem Euro. Während die Lega daran festhält, sieht die 5-Sterne-Bewegung den Zeitpunkt dafür verstrichen.

Im vergangenen Jahr hatte Lega-Chef Matteo Salvini ein Bündnis mit den 5-Sternen als Szenario dargestellt, war dann aber wieder davon abgerückt. 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio rückte seinerseits zuletzt von der strikten Ablehnung von Koalitionen ab.

5-STERNE UND PD

Obwohl die in den vergangenen fünf Jahren regierende Demokratische Partei (PD) im Wahlkampf Hauptziel der Angriffe der 5-Sterne-Bewegung war, gilt auch ein Bündnis der beiden Parteien - möglicherweise unter Einbeziehung der linken Freiheits- und Gleichheits-Partei - als nicht ausgeschlossen. Die PD von Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Parteichef Matteo Renzi ist allerdings der klare Verlierer der Wahl und kann nur noch mit um die 19 Prozent rechnen. Die PD hat zudem angekündigt, ihre Rolle in den nächsten Jahren in der Opposition zu sehen.

MITTE-RECHTS-LAGER MIT PD

Lega-Chef Salvini kündigte am Montag an, eine Koalition des Mitte-Rechts-Lagers schmieden zu wollen und sich selbst als Anführer des neuen Bündnisses ausgerufen. Das Lager um die Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi ist mit rund 37 Prozent die stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus - hat aber keine Mehrheit im Parlament. Das seit Mitte der 90er Jahre von Berlusconi dominierte Mitte-Rechts-Lager hatte die Wahl mit der Ankündigung einer fixen Steuer von 23 Prozent für Haushalte gewonnen. Um eine Mehrheit im Parlament erreichen zu können, müsste das Lager beispielsweise die PD auf seine Seite ziehen, was als unwahrscheinlich gilt.

GANZ GROSSE KOALITION

Ein Bündnis aus 5-Sterne-Bewegung, Demokratischer Partei und des Mitte-Rechts-Lagers zum Wohle des Landes ist eine weitere Option. Hier würde der 5-Sterne-Bewegung als mit Abstand stärkster Kraft die zentrale Rolle zukommen. Voraussetzung wäre, dass sich alle Parteien vor der Wahl der Regierung auf ein gemeinsames Minimalprogramm verständigen könnten. Ein solches Bündnis würde wahrscheinlich nicht länger als ein Jahr halten. Schon im Wahlkampf zeigten sich 5-Sterne-Politiker für den Fall offen für ein solches Bündnis unter ihrer Führung, dass es keine klaren Mehrheiten geben sollte.

REGIERUNG DES PRÄSIDENTEN ODER NEUWAHL

Der Staatspräsident hat das letzte Wort. Er vergibt den Regierungsauftrag an die Fraktion, der er die nötigen Absprachen mit Partnern und die Bildung einer stabilen Regierung zutraut. Das muss nicht zwangsläufig die stärkste Fraktion sein. Präsident Sergio Mattarella könnte auch eine parteiübergreifende Regierung mit einem klar umrissenen politischen Programm anstreben. Vorstellbar wäre auch eine Regierung, die von einem parteiunabhängigen Experten geführt wird. Sollte Mattarella scheitern, bliebe ihm keine andere Wahl als das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen. Dies, so wurde vor der Wahl aus seinem Umfeld kolportiert, wäre aber seine am wenigsten favorisierte Option.

(Reuters)