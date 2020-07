Das Financial Reporting Council (FRC), das für die Aufsicht über die Branche zuständig ist, forderte PwC, Deloitte, KPMG und EY (Ernst & Young) am Montag auf, die Trennung bis Mitte 2024 umzusetzen. Die Organisation zieht damit erste Konsequenzen aus den Pleiten des Baukonzerns Carillion und des Handelskonzerns BHS (British Home Stores), die die Politik auf den Plan gerufen hatte. Doch die entsprechenden Gesetzesinitiativen waren - zuerst wegen des Brexit, zuletzt wegen der Corona-Pandemie - in den Hintergrund gerückt.

Die Wirtschaftsprüfer sollen bis Oktober Pläne ausarbeiten, wie sie die Trennung umsetzen wollen. Die FRC fordert unter anderem, dass die Wirtschaftsprüfung nicht mehr von der Beratung quersubventioniert wird. Bisher bekommen die Partner in der Prüfung oft höhere Tantiemen als das Unternehmen mit dem Auftrag verdient.

KPMG erklärte, die organisatorische Trennung sei ein erster Schritt, um das Vertrauen in die Branche wiederherzustellen. Nach Ansicht von EY gehen die Vorschläge nicht weit genug. In der EU war ein Vorstoss, Wirtschaftsprüfern zu verbieten, die von ihnen überwachten Unternehmen gleichzeitig in steuerlichen und strategischen Fragen zu beraten, wieder aufgeweicht worden.

Eine von der britischen Regierung beauftragte Kommission hat bereits gefordert, die FRC durch eine neue Behörde zu ersetzen, die weiterreichende Kompetenzen bei der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfung, die Bilanzierung und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Corporate Governance) erhalten soll. Grossbritannien will zudem kleinere Wirtschaftsprüfungsfirmen wie Mazars, BDO und Grant Thornton stärken, die bei Prüfaufträgen grosser Unternehmen kaum zum Zuge kommen. Die "Grossen vier" PwC, KPMG, EY und Deloitte teilen sich diesen Markt europaweit unter sich auf.

