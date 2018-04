Offen ist, ob die Auseinandersetzung weiter eskaliert und es zu zusätzlichen Strafmassnahmen kommt. Es folgt ein Abriss der Instrumente, die der diplomatische Werkzeugkasten für derartige Situationen grundsätzlich vorhält:

Einbestellung oder Abberufung des Botschafters

Wenn Gespräche hinter verschlossenen Türen oder auch öffentliche Vorwürfe an die Adresse einer fremden Regierung ein Problem nicht lösen, spürt meist zuerst der Botschafter des anderen Staates die Folgen: Er wird dann zu einem Gespräch gebeten oder - wenn der Ton rauer wird - einbestellt.

So wurde der deutsche Botschafter Martin Erdmann während der deutsch-türkischen Krise im vergangenen Jahr fast schon zum Dauergast im Aussenministerium in Ankara. Eine weitere Eskalationsstufe ist die Abberufung des Botschafters. Im Streit mit Russland hat die EU die Möglichkeit eines solchen Schritts zumindest angedeutet: Sie bat ihren Botschafter in Moskau zu Konsultationen zurück nach Brüssel.

Ausweisung des Botschafters oder anderer Diplomaten

Die Ausweisung eines ausländischen Botschafters gilt bereits als recht harte Massnahme und kommt nicht oft vor. Deutschland wies nach einem Massaker unter der syrischen Zivilbevölkerung mit Dutzenden Toten im Jahr 2012 den Botschafter der Regierung in Damaskus aus. Häufig trifft die Ausweisung Geheimagenten, die unter dem Schutz des Diplomatenstatus mehr oder weniger offen in einer Auslandsvertretung ihres Landes arbeiten.

Deutschland wies 2014 im Zuge der NSA-Affäre den Residenten des US-Geheimdienstes CIA aus. Der frühere US-Präsident Barack Obama griff zu der Massnahme, nachdem der russische Hacker-Angriff auf die Demokratische Partei in den USA bekanntgeworden war.

Boykott von Veranstaltungen

Australien schliesst aus Protest gegen den Anschlag von Salisbury einen Boykott der Fussball-WM im Sommer in Russland nicht aus. In Island reagierten bisher zwar nicht die Sportler, aber die Politiker: Sie wollen nicht zu dem Fussball-Fest reisen.

Der Boykott von Sportveranstaltungen hat eine lange Tradition: 1980 lehnten die USA und etliche weitere westliche Staaten die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau ab, um so gegen den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan zu protestieren. Die Sowjetunion boykottierte dann die folgenden Sommerspiele 1984 in Los Angeles.

Einfrieren oder Herabstufen von Kontakten

Die Nato legte 2008 nach dem Einmarsch russischer Truppen in Georgien die Zusammenarbeit mit der Regierung in Moskau im Nato-Russland-Rat auf Eis. Später wurde dies als Fehler bewertet, da damit genau die Gesprächskanäle verschüttet wurden, die in der Krise besonders wichtig gewesen wären.

Als Konsequenz wurden die Kontakte in der Ukraine-Krise lediglich heruntergestuft: Es fanden zwar noch Treffen des Rates statt, aber lediglich auf der Botschafter- statt auf der Ministerebene.

Sanktionen

Sanktionen, besonders aber Wirtschaftssanktionen, gelten als besonders öffentlichkeitswirksames Mittel der Kritik. Der Haken daran: Die Strafmassnahmen wirken meist erst langfristig. So ist etwa Russland wegen der Annexion der Krim seit etlichen Jahren mit Wirtschaftssanktionen belegt, ohne dass dies an der Lage auf der ukrainischen Halbinsel bisher etwas geändert hätte.

Auch Nordkorea unterliegt wegen seines Atom- und Raketenprogramms seit langem einem harten Sanktionsregime. Eine weichere Form der Strafmassnahmen sind etwa Einreiseverbote gegen bestimmte unliebsame Personen eines ausländischen Staates.

Abbruch diplomatischer Beziehungen

Als letztes Mittel der Diplomatie gilt der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu einem Land. Die USA griffen 1961 gegenüber Kuba zu diesem Instrument. 1980 brachen sie als Reaktion auf die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Das Mittel ist jedoch sehr umstritten, da es ebenso wie das Einfrieren von Kontakten Gesprächskanäle kappt, die gerade in der Krise besonders notwendig wären.

(Reuters)