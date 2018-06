Vor neun Jahren kämpfte der spanische Unternehmer Javier Goyeneche einen aussichtslosen Kampf, seine Schuh- und Zubehörfirma vor dem Konjunktureinbruch zu retten. Heute hat er ein neues Unternehmen, das Kleidung aus Abfallkunststoffen herstellt, die aus dem Meer gefischt werden, und er ist auf dem besten Weg, die Einnahmen das zweite Jahr in Folge zu verdoppeln. “Ich habe Ecoalf mitten in der Krise gegründet und es war echt schwierig”, sagt er. “Wir haben wirklich loyale Kunden und die Mundpropaganda war echt gut für uns. Aber es ist offensichtlich, dass die wirtschaftliche Situation positiv ist.”

Das stellt eine Wende gegenüber Spaniens tiefster Rezession in einem halben Jahrhundert dar, die durch einen Immobiliencrash ausgelöst wurde. Zwischen 2008 und 2013 ist die Wirtschaftsleistung um fast 10 Prozent geschrumpft und das Land musste bei der Europäischen Union Hilfsgelder in Höhe von 41 Milliarden Euro beantragen. Wer heute durch Madrid spaziert, wird neue Geschäfte und Restaurants sehen, sowie glänzende Autos, die neuesten Modelle. Seseña, eine halbe Autostunde südlich der Hauptstadt, war einst eine Geisterstadt mit halb fertigen Wohnsiedlungen und leeren Straßen. Jetzt füllen sich die Wohnungen, und die Verwaltung plant einen Industriepark.

Die 2012 in die Wege geleitete Neuordnung des Arbeitsmarktes hat dazu beigetragen, die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung zu legen, obwohl der Reformschub nach dem Verlust der Mehrheit der Mitte-Rechts-Partei des früheren Ministerpräsidenten Mariano Rajoy 2015 ins Stocken geriet. Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei ist im Allgemeinen den Märkten gegenüber freundlich gesinnt, obwohl er die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften stärken will.

“Dieses gesunde Wachstum wird sich fortsetzen”, sagt Ignacio de la Torre, Chefökonom bei Arcano Partners, einer Boutique-Investmentbank in Madrid. “Die spanische Wirtschaft befindet sich in einer positiven Spirale aus sinkender Arbeitslosigkeit, steigenden Löhnen, steigendem Konsum und positiven Trends im Immobiliensektor.”

Exporte als Wachstumstreiber

Es stimmt: So gut hat es seit Jahren nicht mehr ausgesehen. Für das Jahr 2018 prognostiziert die Europäische Kommission ein Wachstum von fast 3 Prozent. Es wäre das fünfte Jahr mit einer Expansion. Während Baugewerbe und Tourismus die beiden Motoren des letzten Aufschwungs in Spanien waren, treiben diesmal die Exporte den Großteil des Wachstums: Sie erreichten 2017 mit 277 Milliarden Euro einen Höchststand und ein Plus von fast 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Spanien ist zwar die Heimat einer Reihe von multinationalen Konzernen, darunter der Textilriese Inditex, das Energieunternehmen Repsol, und Banco Santander, aber im Großen und Ganzen waren seine Unternehmen weniger aggressiv bei der Suche nach Möglichkeiten im Ausland als Unternehmen in anderen europäischen Ländern. “In der Vergangenheit wurden Exporte als eine Option für Krisenzeiten gesehen, in denen man sich nicht auf den heimischen Markt verlassen konnte, aber jetzt betrachten die Unternehmen Exporte als etwas, das sie die ganze Zeit tun müssen”, sagt Emilio Ontiveros, Gründer der Wirtschaftsberatungsfirma Analistas Financieros Internacionales.

Ecoalf ist symbolisch für diese neue Einstellung. Nach der Gründung seines Unternehmens im Jahr 2012 begann Goyeneche mit einer Gruppe von sechs Fischern an der Mittelmeerküste in der Nähe von Valencia sein Konzept zu testen. Die Männer zogen Plastikabfall aus dem Meer, der in modische Kleidung, Schuhe und Taschen recycelt wurde. Das 30 Mitarbeiter umfassende Unternehmen sammelte im vergangenen Jahr rund 2 Tonnen Kunststoff und seine Produktlinie umfasst mehr als 300 Artikel. Fast die Hälfte des Umsatzes kommt aus dem Ausland.

Gestamp Automoción, ein Hersteller von Autoteilen, hat den Status Spaniens als Heimat der zweitgrößten Autoindustrie Europas nach Deutschland genutzt, um Geschäft im Ausland an Land zu ziehen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Japan und den USA eröffnet, und mehr als vier Fünftel seines Umsatzes sind international.

Spaniens Erholung ist nicht abgeschlossen

“Es gab eine Zeit, wenn ein Unternehmen eine Position in Spanien hatte, so schreckte das Investoren ab. Das habe ich selbst gesehen”, sagt Carmen de Pablo Redondo, die elf Jahre im Ausland gearbeitet hat, unter anderem als Investment Banker in London bei Morgan Stanley, bevor sie 2013 als Direktorin für Unternehmensentwicklung und Investor Relations zu Gestamp kam. “Jetzt ist es umgekehrt. Ein spanisches Unternehmen gilt als Teil des Konjunkturmotors Europa. ” In der Zeit, in der de Pablo in der Position tätig gewesen ist, stieg die Mitarbeiterzahl von Gestamp um mehr als 40 Prozent auf 41.048 im Jahr 2017.

Spaniens Erholung ist nicht abgeschlossen. Eine anhaltende Altlast der Immobilienkrise ist ein Überhang an Hypothekenschulden, von denen nur ein kleiner Prozentsatz festverzinslich ist. Der Anstieg der Rohölpreise ist ein weiterer negativer Faktor, da das Land auf importiertes Öl angewiesen ist. Und die Arbeitslosenquote liegt zwar zehn Prozentpunkte unter ihrem Höhepunkt während der Rezession, jedoch beläuft sie sich immer noch auf über 16 Prozent.

Dennoch kann nicht bestritten werden, dass die Wirtschaft auf einem besseren Fundament steht. “Es ist überraschend, vor allem, wenn ich zurückdenke, wie die Aussichten vor fünf Jahren waren”, sagt Nicolás López, Investment Director bei der Maklerfirma M & G Valores in Madrid. “Die Dinge haben sich viel besser entwickelt, als wir es hätten erwarten können.”

