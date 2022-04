Nach Kritik von EU-Unternehmen: China verteidigt Null-Covid-Strategie

Angesichts von Klagen europäischer und anderer ausländischer Unternehmen in China über eine Störung der Lieferketten und des Geschäftsbetriebes durch die strengen chinesischen Corona-Massnahmen hat die Regierung in Peking ihre Null-Covid-Politik verteidigt. Aussenamtssprecher Zhao Lijian sagte am Dienstag vor der Presse in Peking, die Auswirkungen seien "begrenzt und kurzzeitig".