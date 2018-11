Nach Massenprotesten in Frankreich geht Macron auf 'Gelbwesten' zu

Angesichts massenhafter Proteste wegen geplanter Steuererhöhungen auf Diesel und Benzin hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Kurskorrektur angekündigt. Die Kraftstoffsteuern sollten künftig an die Entwicklung des Weltmarktpreises für Öl gekoppelt werden, damit die Kosten für die Bürger nicht zu hoch steigen, sagte Macron am Dienstag in Paris bei einer Rede zur weiteren Energiestrategie seines Landes. "Wir müssen (...) jede neue Steuererhöhung auf Kraftstoffe an die Entwicklung der internationalen Ölmärkte anpassen."