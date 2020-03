Nach Ölpreisverfall: Aktien von Saudi Aramco fallen unter Ausgabepreis

Nach dem rasanten Ölpreisverfall vom Freitag haben die Aktien des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco am Sonntag masssiv an Wert verloren. An der Börse in Riad büssten die Papiere in der Spitze 9,4 Prozent an Wert ein und schlossen mit einem Minus von 9,1 Prozent bei 30 Riyal. Damit notieren die Aktien nun unter dem Ausgabepreis von 32 Riyal beim Börsengang Mitte Dezember.