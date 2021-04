Nach Raketenbeschuss: Israel attackiert Ziele im Gazastreifen

Israels Luftwaffe hat als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet attackiert. Kampfjets und Hubschrauber hätten unter anderem eine von der islamistischen Hamas betriebene Produktionsstätte für Waffen und einen Tunnel zum Schmuggeln von Waffen angegriffen, teilte das Militär in der Nacht zu Freitag über Twitter mit. "Wir werden keinerlei Bedrohung für israelische Bürger dulden", hiess es in dem Eintrag.