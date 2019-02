Nach Sammelklage: Washington streicht Bahnprojekt in Kalifornien

Die US-Regierung will die geplante Finanzhilfe von fast einer Milliarde Dollar (820 Mio. Euro) für das Projekt einer Schnellzugverbindung in Kalifornien streichen. Die US-Eisenbahnbehörde (FRA) warf der kalifornischen Bahnbehörde in ihrer Begründung vor, vereinbarte Vorgaben nicht erfüllt zu haben. Zudem habe Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom verkündet, dass die Trasse nicht an der geplanten Route gebaut werden solle.