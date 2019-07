In Hongkong ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen der Polizei und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas und Gummigeschosse ein. Demonstranten errichteten Barrikaden und bewarfen Polizisten mit Steinen und Flaschen. Viele Kundgebungsteilnehmer hatten sich mit Wanderstöcken bewaffnet und aus Holzbrettern, Surfbrettern und Pappkartons Schilde improvisiert.

Nach Anbruch der Nacht kam es im örtlichen Bahnhof zu schweren Zusammenstössen mehrerer Hundert Demonstranten mit der Polizei. Blutspritzer waren auf dem Boden des Bahnhofs zu sehen.

Am vergangenen Sonntag hatten etwa 100 weiss gekleidete Männer den Yuen-Long-Bahnhof gestürmt, als Demonstranten von einer Grosskundgebung zurückkehrten, bei der das chinesische Verbindungsbüro in der ehemaligen britischen Kolonie Ziel von Schmierereien wurde. Bei den Schlägertrupps soll es sich um mutmassliche Bandenmitglieder der chinesischen Mafia gehandelt haben. Sie griffen schwarz gekleidete Demonstranten aber auch Passanten, Journalisten und Abgeordnete mit Eisenstangen und Knüppeln an.

Die seit Wochen anhaltenden Proteste hatten sich im Juni an Plänen für ein Auslieferungsgesetz entzündet, die Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam inzwischen als "gestorben" bezeichnet. Doch Kritiker fordern eine offizielle Rücknahme des Entwurfs, der Auslieferungen aus Hongkong nach China ermöglicht. Die Proteste richten sich auch immer mehr gegen eine Einflussnahme Chinas in Hongkong und die Demonstranten fordern demokratische Reformen.

(Reuters)