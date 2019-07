Nach Trump-Kritik: Britischer Botschafter in den USA legt Amt nieder

(Mehr Details) - Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat nach heftigen persönlichen Attacken durch US-Präsident Donald Trump sein Amt niedergelegt. Das teilte das Aussenministerium in London am Mittwoch mit. "Die derzeitige Situation macht es mir unmöglich, meine Rolle so auszufüllen, wie ich es gerne würde", schrieb Darroch in seinem Rücktrittsgesuch.