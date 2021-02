Nach Wirecard-Skandal: Mehr Expertise für deutsche Finanzaufsicht

(Ausführliche Fassung) - Im milliardenschweren Betrugsskandal beim früheren Börsenliebling Wirecard haben die Aufsichtsbehörden Fehler gemacht - das hat inzwischen auch Finanzminister Olaf Scholz eingeräumt. Jetzt krempelt der SPD-Politiker die Finanzaufsicht Bafin um: neue Chefetage, mehr Fachwissen, straffere Strukturen. "Ich will eine Finanzaufsicht mit Biss, ich will eine harte Kontrolle der Finanzmärkte", kündigte der Vizekanzler am Dienstag an. Doch die Opposition ist nicht überzeugt, dass er das auch schafft.