Nachfolge von SVP-Parteichef Rösti wird an GV im März bestimmt

Der Vorstand sei darüber orientiert worden, dass Rösti auf Ende der ordentlichen Amtszeit per 28. März 2020 zurücktreten werde, heisst es in einer Mitteilung der Partei vom Sonntag. Die Parteileitung habe Verständnis für den Entscheid von Rösti, der die Partei seit seiner Wahl in den Nationalrat an vorderster Front geführt habe.

Was die Nachfolgeregelung betreffe, werde der Parteileitungsausschuss im neuen Jahr über das weitere Vorgehen entscheiden. An der ordentlichen Delegiertenversammlung der SVP am 28. März 2020 in Basel werde über die Nachfolge entscheiden.

(AWP)