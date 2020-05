Nachfrage im Bahnverkehr im ersten Quartal markant gesunken

Die Ausrufung der ausserordentlichen Lage aufgrund der Corona-Pandemie Mitte März sei für den Eisenbahnpersonenverkehr in der Schweiz eine Zäsur gewesen, schreibt der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) am Mittwoch.

Während im Januar und Februar die Personenkilometer noch in einem ähnlichen Rahmen wie im Jahr 2020 gewachsen seien, sei es insbesondere in der zweiten Hälfte März zu einem markanten Rückgang der Nachfrage im Eisenbahnpersonenverkehr gekommen. Gesamthaft hätten die Personenkilometer im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent abgenommen.

Nicht eindeutig ist, wie sich die Corona-Pandemie auf den Schienengüterverkehr ausgewirkt hat. Die Verkehrsleistung sank im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 2,96 Milliarden Nettotonnenkilometer. Allerdings sei aber bereits im Schlussquartal 2019 die Verkehrsleistung des Schienengüterverkehrs gesunken, stellt der Litra fest.

In der Entwicklung der Trassenkilometer schlägt sich die Corona-Pandemie noch kaum nieder. Das Angebot im Personenverkehr wurde erst ab dem 26. März in vollem Masse reduziert, also kurz vor Quartalsende. Personen- und Schienengüterverkehr haben im ersten Quartal 2020 insgesamt 49,48 Millionen Trassenkilometer in Anspruch genommen, 0,1 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Während der Güterverkehr weniger Trassen benötigt hat, ist der Personenverkehr in etwa stabil geblieben. Ohne Angebotsreduktion infolge der Corona-Pandemie hätte sich seitens des Personenverkehrs ein Wachstum im tieferen einstelligen Prozentbereich ergeben, schreibt der Litra.

Die Aussichten bleiben für das zweite Quartal eingetrübt. In den kommenden Monaten dürfte die Nutzung des Bahnverkehrs zwar wieder steigen, aber immer noch deutlich hinter den Zahlen des Vorjahres zurückbleiben.

(AWP)