Nachhaltigkeits-Beitrag der Nationalbank unter der Lupe

Der Bericht soll auch zeigen, welche proaktive Rolle die SNB in der Koordination von Klimamassnahmen im Finanzsektor einnehmen kann. Das teilten die Parlamentsdienste am Dienstag mit. Der Entscheid fiel in der WAK mit 13 zu 11 Stimmen. Gegen das Postulat haben sich Vertreterinnen und Vertreter von SVP und FDP ausgesprochen.

Die Diskussion über weitere Vorstösse und Anträge zur SNB hat die Kommission verschoben, bis zusätzliche Informationen der Verwaltung vorliegen. Diese betreffen die AHV-Finanzierung durch Nationalbankgewinne.

(AWP)