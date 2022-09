Die für Energie zuständigen Minister der EU-Länder treffen sich Ende des Monats erneut, um Notfallmassnahmen gegen die hohen Energiepreise zu beschliessen. "Ich habe soeben einen weiteren ausserordentlichen Energierat einberufen, um die Vorschläge der Kommission zur Bewältigung der hohen Energiepreise zu besprechen", schrieb der tschechische Industrieminister Jozef Sikela, der derzeit den Energierat leitet, am Dienstag auf Twitter. "Am 30. September werden wir beenden, was wir begonnen haben."