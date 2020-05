Nahezu alle Media-Markt- und Saturn Märkte in Europa wieder geöffnet

Der Elektronikhändler Ceconomy hat nach wochenlanger Schliessung wegen der Corona-Krise fast alle seine Media Markt- und Saturn-Läden in Europa wieder eröffnet. Insgesamt seien 943 der 1025 Geschäfte wieder in Betrieb berichtete, das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf. In Deutschland seien lediglich noch 2 der 428 Läden geschlossen. Gleichzeitig vervierfachte das Unternehmen im April seine Online-Verkäufe.