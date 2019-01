Das gehe aus vorläufigen Berechnungen hervor, teilte die SNB am Mittwoch mit. Grund für das Minus war unter anderem die Talfahrt an den Aktienmärkten im Schlussquartal, die zu Verlusten im umfangreichen Aktienportfolio der Notenbank geführt hatte. Im vergangenen Jahr hatte die SNB wegen eines Bewertungsgewinns noch ein Plus von 54,4 Milliarden Franken eingefahren.

Angesichts der vorhandenen hohen Reserven der Notenbank sollen Bund und Kantone trotz des Verlusts eine Dividende von insgesamt zwei Milliarden Franken erhalten.

Der profit der SNB lässt sich wegen der öffentlich bekannten Portfolio-Beständen und den Marktbewegungen relativ leicht prognostizieren. Die UBS hatte im Vorfeld im einem verlust von rund 14 Milliarden Franken gerechnet.

Die jährliche Ausschüttung an Bund und Kantone ist trotz des SNB-Verlusts nicht gefährdet, obwohl sich die Ausschüttungsreserve Berechnungen von UBS zufolge von 74 Milliarden auf 53 Milliarden Franken reduziert hat. Gemäss der entsprechenden Vereinbarung schüttet die SNB 2 Milliarden jährlich an Bund und Kantone aus, solange die Ausschüttungsreserve über 20 Milliarden Franken liegt.

(Reuters/cash)