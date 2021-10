Nationale Lösung zur Durchsetzung von Mindestlöhnen ist umstritten

Der Entscheid in der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) fiel mit 12 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung aber knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Folgt die grosse Kammer der Mehrheit, ist die Vorlage vom Tisch. Setzt sich die Minderheit durch, geht das Geschäft zurück an den Ständerat. Dieser hatte in der Herbstsession mit 25 zu 17 Stimmen entschieden, nicht auf die Änderung des Entsendegesetzes einzutreten.

Die Vorlage sieht vor, das Entsendegesetz so zu ändern, dass ausländische Arbeitgeber an allfällige kantonale Mindestlöhne gebunden sind. Das Parlament hatte eine Motion mit dem entsprechenden Anliegen an den Bundesrat überwiesen.

Nun befindet aber eine Mehrheit im Ständerat und in der WAK-N, dass Sozialpolitik Kantonssache sei. Zudem wird befürchtet, dass die Massnahme die Sozialpartnerschaft gefährden könnte. Die Befürworter weisen dagegen darauf hin, dass die Umsetzung Rechtssicherheit schaffen und die Schweizer Arbeitnehmenden schützen würde.

Der Nationalrat wird in der Wintersession über das Eintreten befinden. In mehreren Kantonen sind bereits Mindestlohngesetze in Kraft. Diese unterscheiden sich teilweise stark voneinander.

(AWP)