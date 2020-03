Nationale Volksinitiative will Steuersystem revolutionieren

(Korrigiert: Lead sprachlich bereinigt.) - Die nationale Volksinitiative "Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr" strebt nicht weniger als eine Revolution des Steuersystems an: Anstatt wie bisher die Arbeit will das am Freitag lancierte Begehren alle "Bewegungen des Geldes" besteuern. Im Gegenzug sollen sämtliche Bundessteuern abgeschafft werden.