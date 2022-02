Nationalrat kommt im Mai zu dreitägiger Sondersession zusammen

Insgesamt über 18 Stunden hat das Nationalratsbüro für die verschiedenen Sitzungen der Sondersession vorgesehen, wie dem am Freitagabend aufgeschalteten Programm zu entnehmen ist. Der Ständerat tagt im Mai nicht.

Sondersessionen werden einberufen, wenn die ordentlichen Sessionen zum Abbau der Geschäftslast nicht ausreichen. Eine Sondersession kann von jedem Rat für sich beschlossen werden.

Während der ordentlichen Frühjahrssession, die vom 28. Februar bis zum 18. März 2022 dauert, kommt es zudem zu einer ausserordentlichen Session. Die SVP hatte diese verlangt. Die grösste Fraktion will über eine Motion diskutieren, wonach die Schweiz auf eine Kandidatur für den Uno-Sicherheitsrat verzichten soll. Die Ratsbüros terminierten die Debatten am 10. März im Nationalrat sowie am 14. März im Ständerat.

Gemäss dem aktuellen Programm der Frühjahrssession wird im Ständerat weit weniger lange debattiert werden. Während der Nationalrat seine Sitzungen auf 13 Tage verteilt hat - teilweise am Vormittag und am Nachmittag -, findet im Ständerat am 9. und 10. März keine Sitzung statt. Das hat damit zu tun, dass in der kleinen Kammer weit weniger Geschäfte behandlungsreif sind.

(AWP)