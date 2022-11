In den Augen der Kommission sei es zwingend, dass die Ausgleichskassen in der Lage seien, in künftigen Krisen Informationen zu den Leistungsempfängerinnen und -empfängern in Datenbanken zu erfassen, schrieben die Parlamentsdienste am Dienstag. In der Covid-19-Pandemie sei das nicht immer so gewesen.