Nationalrat: Ruf nach mehr Schutz bei automatischer Vertragsverlängerung

Der Entscheid fiel allerdings knapp aus. Nach Angaben der Parlamentsdienste vom Freitag hat die Kommission mit 11 zu 11 Stimmen und Stichentscheid der Präsidentin an der Vorlage festgehalten. Der Ständerat war in der Sommersession nicht darauf eingetreten - ebenfalls in einer knappen Abstimmung.

Die vom Nationalrat beschlossene Gesetzesänderung sieht vor, dass Konsumenten vor der erstmaligen automatischen Verlängerung eines Vertragsverhältnisses benachrichtigt werden müssen. In der Nachricht soll ausdrücklich auf das vereinbarte Recht zur Beendigung des Vertrages hingewiesen werden.

Die Mehrheit der Rechtskommission sei weiterhin der Ansicht, dass der Konsumentenschutz bei der stillschweigenden Verlängerung von Dienstleistungsverträgen gestärkt werden solle, heisst es in der Mitteilung. Die Informationspflicht sei dafür ein geeignetes Mittel. Tritt der Nationalrat nicht auf die Vorlage ein, ist diese vom Tisch, ebenso, wenn der Ständerat seinen Nichteintretensentscheid bestätigen sollte.

(AWP)