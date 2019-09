Nationalrat tritt auf umstrittenes Datenschutzgesetz ein

(Meldung nach Eintreten aktualisiert) - Der Nationalrat will das Datenschutzgesetz an das Internetzeitalter anpassen. Diesen Grundsatzentscheid hat er am Dienstagmorgen gefällt. Mit dem Eintreten auf die Vorlage ist aber erst eine kleine Hürde geschafft, weitere folgen. Ein Absturz ist nicht ausgeschlossen.