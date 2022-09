Nationalrat will Folgen der Teuerung abfedern

(Zusammenfassung) - Ja zu einem vollen Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten im Jahr 2023, Ja zu einem 30 Prozent höheren Bundesbeitrag an die Prämienverbilligungen: In der ausserordentlichen Debatte des Nationalrats zur Kaufkraft hat sich am Mittwoch eine Mitte-links-Allianz durchgesetzt. Zwei Motionen von Mitte-Partei und SP fanden eine Mehrheit.