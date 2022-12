Im Grundsatz hiess der Nationalrat am Donnerstag einen Vorschlag seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N) gut. Die WAK-N hatte in der Vorberatung allerdings eine Präzisierung hinzugefügt, die der Rat wieder strich. Demnach hätte der Anteil eines Kantons an der Ergänzungssteuer eine Obergrenze von 400 Franken pro Einwohnerin und Einwohner nicht überschreiten dürfen.