Nationalrat will Vorschriften zu Lohngleichheit nicht verschärfen

Der Nationalrat will die Bestimmungen zu den vorgeschriebenen Lohnanalysen in Unternehmen ab 100 Angestellten nicht verschärfen. Er lehnte am Freitag Vorstösse ab, die Anpassungen des kürzlich in Kraft getretenen Gleichstellungsesetzes verlangten - gegen den Willen von SP, Grünen und GLP.