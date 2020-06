Nationalratskommission gegen weitere Regeln für die Finma

Sie lehnt es mit 17 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung ab, einer parlamentarischen Initiative von alt Nationalrätin Roberta Pantani (Lega/TI) mit diesem Ziel Folge zu geben, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Im ersten Anlauf hatte sie sich noch mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die Ständeratskommission war aber dagegen.

Konkret verlangt Pantani, dass die Finma immer denjenigen Entscheid trifft, der am besten ist für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes. Zudem soll im Finanzmarktaufsichtsgesetzes eine fixe Frist für die Beantwortung von Gesuchen verankert werden.

Für die Gegner der Initiative ist eine Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bereits heute Teil des Auftrags der Finma. Der Bundesrat hat in der Zwischenzeit eine Verordnung zum Finanzmarktaufsichtsgesetz verabschiedet und per 1. Februar 2020 in Kraft gesetzt. Deshalb erachte die Mehrheit die Forderung mittlerweile als obsolet, heisst es in der Mitteilung.

