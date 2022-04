Nationalratskommission ist gegen Kostenziel bei Gesundheitskosten

Mit 13 zu 11 Stimmen lehnte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) auch eine vereinfachte Form eines Kostenziels ab, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Die Mehrheit befürchte, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten darunter leiden könnte.

Stattdessen soll das Kostenwachstum in der obligatorischen Krankenversicherung mit konkreten Massnahmen bei den Tarifen und den Laboranalysen gebremst werden. So soll der Bundesrat beispielsweise unverzüglich überhöhte Vergütungen in der veralteten Tarifstruktur Tarmed für ambulante ärztliche Behandlungen senken. Die Tarifgenehmigungsbehörde soll künftig auch für gewisse Spezialisten die Tarife senken oder die Grundversorger in bestimmten Regionen besserstellen können.

Obere Schwelle festlegen

Die von der Mitte-Partei eingereichte Volksinitiative "Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)" verlangt, dass Bundesrat, Bundesversammlung und Kantone eingreifen müssen, wenn die Gesundheitskosten im Vergleich zur Lohnentwicklung zu stark steigen.

Konkret heisst das: Liegt das Kostenwachstum pro versicherter Person um einen Fünftel über der Nominallohnentwicklung, soll der Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Kantonen Kostenbegrenzungsmassnahmen ergreifen, die ab dem nachfolgenden Jahr wirksam werden.

Von der Initiative selbst will die Nationalratskommission nichts wissen. Sie empfiehlt das Volksbegehren mit 20 zu 4 Stimmen zur Ablehnung. Eine Kostenbremse, die weder den medizinisch-technischen Fortschritt noch die Alterung der Bevölkerung berücksichtige, sei gefährlich, wurde in der Kommission argumentiert.

Viel mehr Prämienverbilligungen

Gleichzeitig ist eine thematisch verwandte Initiative beim Parlament hängig. Das von der SP eingereichte Volksbegehren "Maximal zehn Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)" verlangt, dass keine versicherte Person mehr als zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) bezahlen muss.

Um dies zu erreichen, sollen Bund und Kantone mehr zur Prämienverbilligung beitragen. Der Bund soll mindestens zwei Drittel der Kosten tragen, die Kantone den Rest.

Der Bundesrat schlägt dagegen vor, dass der Beitrag jedes Kantons an die Prämienverbilligung mindestens einem Prozentsatz der OKP entsprechen soll. Dieser Anteil hängt laut dem Bundesrat davon ab, wie stark die Prämien die vierzig Prozent der Versicherten mit den tiefsten steuerbaren Einkommen nach der Verbilligung belasten.

Noch nicht fertig beraten

Die Nationalratskommission hat sich auch ein erstes Mal mit diesem Gegenvorschlag befasst. Gemäss ersten provisorischen Anträgen will sie - wie vom Bundesrat vorgeschlagen - die Kantone verpflichten, einen minimalen Gesamtbetrag für die Prämienverbilligung einzusetzen, womit die Kosten für die Kantone um 490 Millionen Franken steigen würden.

Mit 14 zu 11 Stimmen lehnte es die Kommission ab, die Prämienverbilligungen für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen separat zu finanzieren, was die Kantone weitere 800 Millionen Franken und den Bund 1,3 Milliarden Franken kosten würde.

Die SGK-N will an ihrer nächsten Sitzung im Mai eine zweite Lesung durchführen, bevor sie ihre Anträge dem Rat unterbreitet.

mk/

(AWP)