Nationalratskommission stimmt Reform des Finanzausgleichs zu

Beim nationalen Finanzausgleich sollen die Geberkantone entlastet werden. Der ressourcenschwächste Kanton würde auf ein tieferes Niveau gehoben als heute. Die Anpassung des Finanz- und Lastenausgleichs (NFA) basiert auf einem Kompromiss unter den Kantonen. Die Änderungen sollen 2020 in Kraft treten. Dann läuft das alte Modell aus.

Heute wird mit dem Finanzausgleich eine Mindestausstattung von 85 Prozent der durchschnittlichen Ressourcenausstattung aller Kantone angestrebt. Faktisch wird dieser Wert aber deutlich übertroffen: Der Kanton Jura als ressourcenschwächster Kanton erreicht 88,3 Prozent. Bund und Kantone zahlen hunderte Millionen Franken zu viel ein.

Kompromiss nach langem Kampf

Die Reform sieht vor, dass der Ausgleich zwischen ressourcenstarken und ressourcenschwachen Kantonen nicht mehr alle vier Jahre politisch ausgehandelt wird. Stattdessen soll er zur fixen Grösse werden. Dieser Wert wird künftig nicht nur angestrebt, sondern garantiert. Gleichzeitig wird er gegenüber heute schrittweise gesenkt, und zwar auf 86,5 Prozent.

Der Ständerat hat dieser Grundregel im Dezember zugestimmt. Die Finanzkommission des Nationalrat empfiehlt der grossen Kammer nachzuziehen - mit 24 Stimmen bei einer Gegenstimme, wie die Parlamentsdienste am Donnerstag mitteilten.

Gleichmässige Erhöhung erwünscht

Gegenüber dem Beschluss des Ständerates nahm die Kommission nur eine Änderung vor. Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde der Antrag angenommen, die Beiträge an den geografisch-topografischen und den soziodemografischen Lastenausgleich dauerhaft gleichmässig zu erhöhen - im Jahr 2021 um je 40 Millionen Franken und ab dem Jahr 2022 um je 70 Millionen Franken.

Hierdurch werde der bereits mit der NFA eingeführte Grundsatz beibehalten, den Beitrag an den geografisch-topografischen und den soziodemografischen Lastenausgleich gleich hoch zu bemessen, argumentierte die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit beantragte, dieser Neuverteilung nicht Folge zu geben und den Vorschlag des Bundesrats und des Ständerats beizubehalten, wonach lediglich der Beitrag für den soziodemografischen Ausgleich aufzustocken sei.

Frage zur Ressourcenberechnung

Zahlreiche weitere Vorschläge in der Kommission scheiterten, die meisten mit einer Zweidrittelsmehrheit. Knapper abgelehnt wurde der Antrag, bei der Berechnung des Ressourcenpotenzials eines Kantons auch dessen Beteiligungen an Unternehmen, Körperschaften und Spitälern oder Kantonalbanken zu berücksichtigen. Diese Idee scheiterte in der Kommission mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung.

Unbestritten war ein Antrag des Bundesrates auf Einführung einer Koordinationsbestimmung zur sogenannten Staf-Vorlage, welche auch Bestimmungen beim Finanzausgleich ändert. Hierdurch werde sichergestellt, dass die mit der Staf verfolgten Änderungen des Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (Filag) unabhängig vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der beiden Vorlagen keine widersprüchliche Rechtslage schaffen.

Der Nationalrat wird das Geschäft am 7. Mai 2019, am ersten Tag der Sondersession, behandeln.

