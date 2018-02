Nationalratskommission will EL kürzen können

Ein Grund sind die zuletzt beschlossenen Einschränkungen: Wer eine IV- oder eine Hinterlassenenrente erhält und ohne wichtigen Grund mehr als 10% seines Vermögens pro Jahr verbraucht, erhält entsprechend weniger EL. Die gleichen Regeln gelten für AHV-Rentner. Bei ihnen wird der Vermögensverzehr in den letzten zehn Jahren vor der Pensionierung angerechnet.

Gemäss einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Freitag will die SGK jedoch erlauben, dass Pensionskassenguthaben zur Hälfte als Kapital bezogen werden dürfen. Damit werde das Risiko vermindert, dass Rentner schon nach kurzer Zeit EL benötigten. Der Bundesrat wollte den Kapitalbezug verbieten, der Ständerat hatte die Bestimmung jedoch gestrichen.

Der Bundesrat möchte auch den Vorbezug für die Finanzierung der Selbständigkeit verbieten. Die SGK beantragt, dem Ständerat zu folgen. Dieser will den Bezug auf jenen Betrag begrenzen, auf den die Versicherten im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten. Der Vorbezug für den Hauskauf soll nicht eingeschränkt werden. Zudem will die SGK die EL-Rente um 10% kürzen, wenn jemand Kapital bezieht und dieses bis zum EL-Bezug vollständig oder teilweise aufbraucht.

Ältere Arbeitslose sollen ihr Pensionskassenguthaben in der Vorsorgeeinrichtung des bisherigen Arbeitgebers belassen und später eine Rente beziehen können. Eine solche Lösung war bereits im Rahmen der Reform der Altersvorsorge diskutiert worden. Für Ausländerinnen und Ausländer soll wie heute eine Karenzfrist von 10 Jahren gelten.

Schliesslich beantragt die Kommission, dass der Bund nur noch 7,3 statt 7,5% der Kosten der Kantone zur die Verbilligung der Krankenkassenprämien übernimmt. Der Bund spart dadurch 77 Mio CHF. Das sei für die Kantone zu verkraften, da sie dank der EL-Reform wesentlich mehr sparten. Der Entscheid fiel mit Stichentscheid des Präsidenten.

Die SGK hatte schon früher beschlossen, dass die anrechenbaren Kosten für Kinder gesenkt werden sollen. Zudem will sie eine Vermögensgrenze einführen, ab welcher in der Regel keine EL ausgerichtet wird. Die Kantone sparen damit hohe Beträge. Die Vorlage kommt in der Frühjahrssession in den Nationalrat.

(AWP)