Nato verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste

Zuvor hatte bereits US-Präsident Biden den von Russland "vorsätzlich" begonnenen "Krieg" verurteilt und mit weiteren Sanktionen gedroht.

Der russische Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag im Konflikt mit der Ukraine einen Einsatz des russischen Militärs in den Separatistenregionen Luhansk und Donezk. Putin hatte am Montag ungeachtet grossen internationalen Protests die Unabhängigkeit der beiden Regionen in der Ostukraine anerkannt.

Die Ukraine ist bislang kein Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato./jbz/DP/zb

(AWP)